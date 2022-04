Kiesenhofer nutzte die Formüberprüfung

Werbung

Im zweiten Rennen der road cycling league Austria der Frauen, einem 18,6 Kilometer langen Einzelzeitfahren rund um Stephanshart, feierte Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer in ihrem ersten Saisonrennen einen perfekten Einstand.

Sie gewann mit einem Vorsprung von 28 Sekunden vor der Deutschen Corinna Lechner und deren Landsfrau Helena Bieber. Gleich zum Saisonauftakt lachte Österreichs Sportlerin des Jahres in ihrem Heimatbundesland vom obersten Platz auf dem Treppchen. Bei kalten Temperaturen und nassen Verhältnissen wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht und erzielte in 26:03 Minuten die Topzeit des Tages.

Mit einem Schnitt von 42,8 km/h wehrte sie nicht nur die heimischen Athletinnen ab, sondern auch die starken Fahrerinnen aus dem Ausland wie Lechner, die zuletzt bei der Flandern-Rundfahrt im Einsatz war. „Es freut mich, wieder ein Radrennen in Österreich bestritten zu haben. Der Fokus liegt in dieser Saison ganz auf der Vorbereitung für die Staatsmeisterschaften im Juni und auch die Weltmeisterschaften im Einzelzeitfahren sind ein großes Ziel von mir“, erklärte Kiesenhofer nach ihrem Sieg. Ob sie auch in der ÖRV-Radliga noch weitere Rennen in Angriff nehmen wird, ließ sie noch offen.

Grund zum Jubeln gab es auch für David Preyler vom ARBÖ RC Steiner Purgstall. Er belegte in der Klasse der Junioren den zweiten Rang. Gabriel Preyler und Tobias Fischer (ebenfalls Purgstall) landeten in der U17 auf den Plätzen sieben bzw. 15. In der U15 kamen Sebastian Stöckl (ASKÖ SHS Waidhofen/Y.) und Niklas Kugler (ARBÖ RC Steiner Purgstall) auf die Ränge acht und neun. In der Amateurklasse belegten Martin Haider und Julian Gruber vom Team Weichberger die Plätze 20 und 22.