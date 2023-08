„Aus“rutscher in der letzten Sonderprüfung

Mit Zeiten, die, ohne an das Limit zu gehen, ab der ersten Sonderprüfung immer unter den besten Neun lagen, setzte sich Patrik Dinkel, der erstmals mit Alexander Benning an seiner Seite unterwegs war, in der Gesamtwertung, zwei Prüfungen vor dem Ende, an der siebenten Position fest.

Mit dem Ausrutscher, nach dem zu späten Bremsmanöver, in die Wiese büßte das Duo zwei Plätze ein. Obwohl Dinkel als Neunter innerhalb der besten Zehn lag, gab er sich nicht zufrieden. Er versuchte in der letzten Wertungsprüfung Zeit gut zu machen, war bei einer langsamen Kurve mit dem Bremsen zu spät dran, kam auf den Split, rutschte über die neben der Strecke verlaufenden steilen Böschung, auf der er hängen blieb. Aus, vorbei. Verständlicher weise, keine Freude bei Köck, Grafeneder, Katona vom ZM Racing Team. Vom Misserfolg her gesehen: „leere Kilometer“.