Beiteneders Charity Aktion im Voraus Auto

Richard Strohmayer aus St. Georgen/Ybbs war einer der Co-Piloten. „In den Beifahrersitz hineingepresst und zu gegurtet zu werden, ist schon der erste Kontakt mit dem das Kribbeln aufkommt. So etwas muss man einmal live erleben. Ich spürte und hörte die Technik, ich merkte was in diesem Auto steckt. Es war für mich ein einzigartiges Erlebnis, dem eine Wiederholung nichts im Wege steht.“

Patrick Breiteneder war mit dem Prototyp schnell vertraut. Foto: ZM Racing Team

Patrick Breiteneder, der mit dem Suzuki Swift Prototyp von Christoph Zellhofer als Vorausfahrer unterwegs war, schwärmte von dem Gerät, das für ihn wie maßgeschneidert war. „Der Test war beeindruckend, ich fühlte mich sofort wohl, auf den Streckenabschnitten, die einsichtbar waren, war hohes Tempo angesagt. das Service lief hoch professionell ab. Ich kann mir gut vorstellen im nächsten Jahr mit dem Pro bei der Austrian Rally Challenge zu starten.“ Das Rallye Feuer des UImerfelders ist voll entfacht.