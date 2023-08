Breiteneder zurück im Rallye-Geschehen

Es juckt in den Fingern von Patrick Breiteneder. Er will sich in der Rallye mit den „Gleich-Klasslern“ messen. „Das Angebot, das ich für 2024 vorliegen habe, ist fair gestaltet, für mich absolut machbar.“ Der UImerfelder wollte schon am kommenden Samstag, 12. August, bei der Mühlstein Rallye starten, um den ersten Test zu fahren. „Die Zeit um alles Erforderliche rechtzeitig zu bewerkstelligen war zu kurz.“

Wenn auch der rennmäßig Einsatz nicht zustande kommt, so freut sich Breiteneder darüber, dass er als Vorausfahrer den ersten Kontakt mit dem für ihn noch unbekannten Swift hat. Das Vorausfahren bringt einen gut Zweck mit sich. „Ich entschloss mich ein Charity-Fahren zu veranstalten. Für die sieben Sonderprüfungen meldeten sich sieben Rallye-Begeisterte, die als Beifahrer kennenlernen wollen und werden, wie die Prüfungen vom Co-Piloten-Sitz ablaufen und aussehen. Der eingefahrene Gesamtbetrag geht auf das Konto der Lebenshilfe Oberösterreich.“