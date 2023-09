Christoph Zellhofer wird zu beachten sein

Christoph Zellhofer bestreitet mit dem Suzuki Swift ZMX Pro seine letzte Rallye. „Wenn die Prüfungen nicht für mich, sondern auch für den Rest des Starterfeldes Neuland sind, setze ich auf totale Offensive, lege mich, in der Gruppe 8 habe ich keinen ernsthaft zu nehmenden Gegner, mit den RC4 Fahrern und sogar mit dem einen und anderen RC2 Piloten an. Mit dem dritten Gesamtplatz bei der Mühlstein gewann ich mit dem RC2 Ford Fiesta Rally2 eine Menge Erfahrung, dich ich, wenn auch bei der verminderten Leistungsstärke des Swift, einbringen werde.“

Insgesamt wurden 55 Nennungen abgegeben. Nachdem die Veranstaltung auch zur Austrian Rallye Challenge, die nur am Samstag gefahren wird, zählt, reduziert sich das Feld in den vier Etappen am Sonntag auf 33 Teilnehmer. Der Start erfolgt am Samstag, 16. September, mit der SP Kirchschlag, um 9 Uhr 50.