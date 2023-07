Defektteufel schlug wieder zu

Das Rennglück ist in dieser Saison nicht auf der Seite von Christoph Zellhofer. Nach sieben Wertungsprüfungen lag er in der Gesamtwertung an der neunten Stelle, die Klasse 8 führte er mit 2:19 Minuten auf Christoph Wögerer überlegen an. Andreas Schart lag 2:35 Minuten, Peter Ölsinger 5:26 Minuten zurück, Peter Hopfs Rückstand betrug 11:24 Minuten. Der Youngster hatte bis dahin alles im Griff.

Schön zu lesen, letztendlich aber nur ein Zahlenspiel, mehr nicht, denn in der achten SP schlug der Defektteufel wieder zu. Der Kabelbruch bei der Zündspule führte zu Motoraussetzern und zur Überhitzung des Aggregates. Abstellen, Helm ab, frustriert aussteigen, mehr war für Christoph und seinem Beifahrer André Kachel in der Steiermark nicht möglich.