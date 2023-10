Hausherr Dominik Dinkel war gegnerlos

Bei der über acht Sonderprüfungen führenden Rallye Fränkische Schweiz dominierte Hausherr Dominik Dinkel die gesamte Konkurrenz von der ersten Sekunde an. Im 88 Teilnehmer starken Feld hatte der Hausherr in dem vom ZM Racing Team vorbereiteten Ford Fiesta Rally2 nur in der ersten Prüfung in Björn Satorius, der ebenfalls mit einem Ford Fiesta Rally2 unterwegs war, einen ernstzunehmenden Gegner, lag er doch nur 1,6 Sekunden hinter der Bestzeit von Dinkel. Die Sekunden Auseinandersetzung war nur von kurzer Dauer, denn Satorius verabschiedete sich bereits in der zweiten Wertungsprüfung.

Dominik war gegnerlos. Ihm am nächsten kam nur sein Bruder Patrik, der sich mit dem Mitsubishi EVO IX, an der zweiten Stelle festsetzte und damit das Maximum herausholte. Nach 68 SP-Kilometer betrug sein Rückstand über zwei Minuten.

Chefmechaniker Alexander Köck: „Nachdem Satorius vorzeitig ausschied war Dominik vom Druck befreit, bekam von Kilometer zu Kilometer immer mehr Spaß. Es war ihm, nachdem auch in der Servicezone keine Arbeit anfiel, nicht einmal ein Reifenwechsel notwendig war, anzusehen, wie locker er unterwegs war, lieferte für die Zuseher die eine oder andere spektakuläre Einlage, die nicht auf dem Schrieb aufgezeichnet war.“