Hochkarätiger Einstieg wird zum Nervenkitzel

Bei der Mühlstein Rallye, die am 12. August gefahren wird, werden die Nerven von Markus Wurz bis in die letzten Haarspitzen angespannt sein. Das erste Antreten mit dem Ex-Auto von Hermann Neubauer wird in den sieben Sonderprüfungen über die 93,10 Prüfungskilometer eine Herausforderung, in der er vor allem das Tempo unter Kontrolle haben muss.

„Nach der langen Absenz vom Rallye Sport, muss ich mir selber Zeit geben. Alleine in einem hochkarätigen Rally2 zu sitzen ist zu wenig. Es beginnt eine Lernphase. Ich muss Erfahrung sammeln. Mit der Geschwindigkeit ändert sich das Fahrverhalten, ändern sich die Bremspunkte. Mit Thomas Schöpf habe ich einen erfahrenen Beifahrer an meiner Seite. Mit ihm wird der für mich erforderliche Schrieb aufgestellt.“

Das Fahren mit dem Cosworth kommt beim Vergleich mit dem Fiesta einem Kinderwagen schieben gleich. Foto: Anton Kovacs

Der Ford Fiesta Rally2 wird vom ZM Racing Team mit dem entsprechenden Grund Setup vorbereitet. Reine Routine Arbeit. Das erfoderliche Reifenmaterial wird ebenfalls vom Team bereitgestellt.