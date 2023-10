M Sport testet mit Tanak und Fourmaux

Das unerwartete 112 Fahrer starke Feld mit internationaler Beteiligung heizt die Rennatmosphäre für einen Tag gewaltig auf. Für M-Sport sind die Prüfungen willkommen, denn sie suchen dabei für Ott Tanaks, derzeit Vierter in der WM Wertung der Klasse 1, Puma Rally1 Hyprid und Adrien Fouraux`s Ford Fiesta Rally2 für den Central European Rallye WM-Lauf, der vom 26.10. bis 28.10. gefahren wird, die optimale Abstimmung.

Es treffen dazu mit dem deutschen Prioritätsfahrer Dominik Dinkel, dessen Ford Fiesta Rally2 vom ZM Racing Team betreut wird, Albert von Thurn und Taxis (DEU, Fabia RS Rally2), Nicolas Ciamin (FRA, Fabia RS Rally2, Jan Skála (CZE, Hyundai i20 Rally2), Roope Korhoen (FIN, Fabia Rally2 EVO) schnelle Piloten, die auf der Strecke keinen Millimeter herschenken, aufeinander.

Eine gewaltige Herausforderung für die heimischen RC2 Teilnehmer Johannes Käferböck (Fabia RS Rally2), Luca Waldherr Citroen DS3R5), Peter Eisbisberger (Ford Fiesta R5 MKII), Martin Fischerlehner (Ford Fiesta R5) beide vom ZM Racing Team, Fabian Zeiringer (Citroen C3 Rally2), Markus Steinbock (Hyundai i20R5), die auf eine starke ausländische Armada treffen.

Christoph Zellhofer, der als Gesamtsieger des österreichischen Rallye Cups 2023 an den Start geht und in der Prototypen Wertung der Austrian Challenge mit 13 Punkten Rückstand hinter dem Deutschen Florian Auer an der zweiten Stelle liegt, hat beste Chancen um auch diese Wertung für sich zu entscheiden. „Abgesehen von der Proto-Wertung die ich im Visier habe, wird es nicht einfach werden in der zwanzig Teilnehmer starken RC2 Klasse, zu der auch Markus Wurz zählt, einen Platz in diesem Feld herauszufahren. In der mit elf Startern besetzten Klasse 8 wird sich nach der zweiten SP zeigen wie stark die beiden Tschechen Daniel Suk mit dem Subaru Impreza und Jiri Perlicek (Ford Fiesta EVO X) unterwegs sind. Vom Beginn an werde ich konzentriert, mit einer sauberen und perfekter Linienwahl, schnell und fehlerfrei mit dem Suzuki Swift Proto unterwegs sein. In den Waldpassagen, wo durch das Kurvenschneiden eine Menge Erdmaterial auf der Strecke liegen wird, besteht erhöhte Rutschgefahr. Trotz allem, darf die Lockerheit nicht fehlen. Ein Endplatz unter den besten 20 wäre für mich ein Erfolg. “

Beim ZM Racing Team läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Foto: Anton Kovacs

Auch Pia Steffe aus Strengberg stellt sich mit dem Mitsuibishi Carisma EVO V den zehn 7.1 Klassen Kameraden. Ein Ergebnis unter den besten Fünf ist ihr zuzutrauen.

Die Rallye startet Samstag, 21. Oktober, um 8:20 Uhr mit der SP Niederedlitz-Münichreith, die um 10:30 zum zweiten Mal gefahren wird. Lexnitz-Hoehenwarth steht um 8:50 und 11:00 auf dem Programm. Brunn - Pfaffenschlag ist für 14:05 und 16:40 angesetzt, Dimling-Rohrbach wird um 14:40 und 16:40 gestartet.