Starker Auftritt des ZM Racing Teams

Sensationell stark war Christoph Zellhofer mit Beifahrer Andre Kachel unterwegs. Mit der sechsten Zeit in der SP 3 ließ er aufhorchen. Dann folgten achte Zeiten in Serie, die ihm in der Gesamtwertung den achten Platz brachten. „Bei meinem erst zweiten Einsatz mit einem Ford Fiesta Rallye2 gelang mir ein sehr beachtliches Top Ten Ergebnis. Ich bin mit meinem Abschneiden im Hinblick auf das starke Starterfeld mehr als nur positiv gestimmt: Für uns ist es von Prüfung zu Prüfung immer besser gelaufen, wir waren fehlerfrei unterwegs. Da ich nach der Mühlstein Rallye, die vollkommen andere Streckenbedingungen aufwies, hier war es rutschiger und die Geschwindigkeiten waren höher, erst zum zweiten Mal mit diesem Auto im Einsatz war, war es mir möglich das Potential des Autos abzurufen. Ich hoffe, dass ich auch im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit bekomme mit einem RC 2 Auto zu fahren. Der Suzuki Swift ZMX wird wieder mein Arbeitsgerät sein.“

Peter Eibisberger war als Gesamt-Fünfter bester Österreicher. Foto: ZM Racing

Bester Österreicher wurde der Steirer Peter Eibisberger mit Beifahrerin Claudia Maier auf einem Ford Fiesta Rally2 von ZM-Racing. Peter Eibisberger: „Es waren bei dieser Rallye starke ausländische, es ist berechtigt zu sagen übermächtige Fahrer am Start, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so mithalten kann. Das stimmt mich sehr positiv. Das Team Zellhofer hat mir ein gutes Auto zur Verfügung gestellt, ich habe gestern mit der Claudia einen Superschrieb gemacht und wir hatten seit der ersten Sonderprüfung im Auto ein sehr gutes Gefühl. Ich bin jetzt bereits zum dritten Mal bei der Herbstrallye am Start, dieses Mal war auch schönes Wetter, das liegt mir besonders.“

Die Benzinpumpe verhinderte Zellhofers Podestplatz in der Klasse 8 Foto: ZM Racing

Mit Christophs Suzuki Swift war ZM Racing Teamchef Martin Zellhofer, heuer zum ersten Mal im Einsatz. Mit Jürgen Heigl an seiner Seite steigerte er sich, wenn auch von einer übergangenen Grippe geschwächt, von Prüfung zu Prüfung, lag nach fünf Prüfungen in der Gesamtwertung an der 14. Stelle, in der Gruppe 8 mit 18 Sekunden Rückstand hinter dem Deutschen Florian Auer an der zweiten Stelle. Auf der Verbindungsetappe zur SP 6 bereitete die defekte Benzinpumpe ein vorzeitiges Ende. „Das war heute ein harter Tag. So geschwitzt habe ich noch selten. Mir ist beim Fahren sogar durch den Schweiß die Brille angelaufen und ich hatte Schwierigkeiten die Bremspunkte zu finden. Mit meiner Leistung bin ich trotz unseres Ausfalles durchaus zufrieden. Was mich aber besonders freut waren die Superleistungen jener Piloten die auf ZM-Racing vertraut haben. Hier an erster Stelle an Peter Eibisberger, als bester Österreicher auf Platz Sechs, dann natürlich auch mein Sohn Christoph Zellhofer und Martin Fischerlehner, er mit dem Ford Fiesta R5 Zehnter wurde.“

Fischerlehner komplettierte als Zehnter den Zm Racing Team Erfolg. Foto: ZM Racing

Pech hatte auch der Niederösterreicher Markus Wurz mit seinem deutschen Beifahrer Thomas Schöpf. Auf der SP 1 konnte er sich mit seinem Ford Fiesta Rallye2 gerade richtig in diesem Klassefeld einfahren, aber bereits auf der SP 2 rutschte sein Wagen von der Strecke über eine Böschung, was das Ende der Herbstrallye bedeutete:“ Es war eine schnelle Rechts-Kurve die man ziemlich voll nimmt, plötzlich brach der Wagen aus und rutschte über eine Böschung in einen Graben. Dort war es nicht mehr möglich wieder auf die Strecke zu kommen, außerdem war der Kühler beschädigt.

Wie nicht anders zu erwarten war, gewann der derzeit WM Vierte, der Este Ott Tänak, vor den beiden Franzosen Adrien Formaux und Nicolas Ciamin.