Zellhofer mit Top 10 Platz und Klassensieg

„Wir liefen vom Beginn an einem elektronischen Problem nach, das wir am ersten Tag nicht in den Griff bekamen. Dadurch erklärt sich auch der 11. Gesamtplatz,“ erklärte Martin Zellhofer. Diese Position war, auf den 10. Platz fehlten 41.1 Sekunden, einzementiert. Mit geänderter Einstellung startete Zellhofer in die letzten vier Prüfungen, die, um eine erfolgreiche Aufholjagd starten zu können, mit unter zehn Kilometer Streckenlänge zu kurz waren. Aber: Martin Kalteis, Siebenter der Gesamtwertung, musste seinen Mitsubishi Lancer EVO VII mit technischen Problemen abstellen. Christoph rückte auf den 10 Platz vor. Die Zeiten des Duos Zellhofer/André Kachel lagen bei den RC2 und RC4 Piloten. Neunter in der SP 11, Achter in der Schlussetappe. „Wir zeigten auf, was möglich gewesen wäre.“ Der überlegene Gewinn der Klasse 8 mit zwei Minuten Vorsprung aus Peter Hopf ist das kleine Trostpflaster, mehr nicht, denn die Konkurrenten lagen über zwei Minuten zurück.

Der Saisonschluss der ÖM Rallye Meisterschaft wurde zur drei Klassen Gesellschaft. Vorne weg, wie erwartet, unantastbar der Finne Teemo Suinen. Er brachte mit dem Hyundai i20N Rally1 Hybrid ein WM Flair in die Bucklige Welt Rallye. Wie zu erwarten führte er nach acht Sonderprüfungen mit 1:59 Minuten Vorsprung auf die im Sekunden Clinch liegenden Simon Wagner und Hermann Neubauer, und gewann mit 2:50.2 Minuten Vorsprung die Rallye.

Hochbrisant die zweite Klasse. Die beiden Skoda-Piloten trennten, bevor es in die vier Schlussetappen ging, 7,5 Sekunden. War das bereits die Vorentscheidung zugunsten von Simon Wagner? Nein, das war sie nicht. Neubauer legt in den unter 10 km langen Sp`s gewaltig nach, verkürzte den Rückstand zwei Prüfungen vor dem Ende auf 0.8 Sekunden. Ein Nervenspiel, eine Herausforderung alles oder nichts? Wagner konterte, nahm Neubauer 1,2 Sekunden ab und startete mit dem 2 Sekunden Guthaben in die Powerstage, zeigte Nervenstärke und Können, distanzierte Neubauer um 8(!) Sekunde und durfte über den Meistertitel jubeln.

Dahinter das Feld in dem die Positionen mit großen Zeitabständen schnell verteilt waren und sich dadurch keine Änderungen ergaben.

Für Pia Steffe aus Strengberg war die Rallye, an der 26. Stelle liegend, in der siebenten Wertungsprüfung wegen eines technischen Defektes beim Mitsubishi Carisma EVO V zu Ende.