Zellhofer peilt in der Mühlstein Rallye Podestplatz an

Mit 75 Nennungen ist die Mühlstein Rallye nicht nur von der Anzahl der Nennungen, sondern auch von der Fahrerqualität her gesehen, stark besetzt. In den sieben Prüfungen, Baumgartenberg-Mitterkirchen, Schwertberg-Perg, Saxen-Grein sind am Samstag insgesamt 93,10 Kilometer zurückzulegen.

Christoph Zellhofer, der mit dem Ford Fiesta Rally2 unterwegs sein wird: „Ich freue mich auf diesen Einsatz. Wenn die Umstellung vom Swift auf das RC2-Gerät auch nicht einfach ist, so werde ich das für mich mögliche Potenzial abrufen. Mit Simon Wagner werde ich mich nicht messen, der ist um einiges höher angesiedelt als ich. In Martin Fischerlehner, Gerald Neumayr, beide im Ford Fiesta R5, Daniel Mayer, Peugeot 208 T16, Teamkollege Peter Eibisberger, Fiesta MK2 R5, Martin Rossgatterer Skoda Fabia Rally2 Evo habe ich mehr als ernst zu nehmende Gegner. Trotz dieser Konkurrenz will ich am Ende auf einem Podestplatz stehen.“

Das ZM Racing Team nimmt auch Markus Wurz bei seinem ersten Rallyeeinsatz nach 20 Jahren in Anspruch. „Für mich heißt es mit dem Ford Fiesta Rally2 bei der Mühlstein lernen und Erfahrung sammeln und in das Ziel kommen.“

Erfreulich, dass sich Pia Steffe mit Maria Spitaler in dem vom RM Racing Austria Team betreuten Mitsubishi Carisma EVO V der Aufgabe stellt. Alexander Schmollngruber hat wieder die Möglichkeit, nicht im Service des Race Rent Austria Teams schrauben zu müssen, sondern mit dem Mitsubishi Lancer EVO IX in der Gruppe 8 schnelle Zeiten zu fahren.