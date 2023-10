Rallye Zellhofer-Rochade nach Dinkel-Absage

Christoph Zellhofer im Sekundenwettstreit mit internationaler Konkurrenz. Foto: ZM Racing Team

C hristoph Zellhofer startet am Samstag bei der Herbstrallye in Dobersberg unerwartet in der RC2-Klasse, Martin Zellhofer greift mit dem Suzuki Swift Pro ins Geschehen ein.