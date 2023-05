Zellhofer taugen die Schotterprüfungen

Die W4 Rallye, für die 47 Team die Nennung abgaben, wir am Freitag, 2. Juni, um 14 Uhr mit der SP Hengl-Limberg 1 über 7,26 km gestartet. Insgesamt sind 130,72 Prüfungskilometer, von denen 107,40 auf Schotter gefahren werden, auf 13 Wertungsetappen verteilt.

Christoph Zellhofer, der als einziger Fahrer für das ZM Racing Team startet, zeigt sich über die Schotteranteile sehr erfreut. „Mir taugt der Schotter, auf dem ist lässig zu fahren. In der Klasse 8 sehe ich im Deutschen Florian Auer im Mitsubishi Lancer EVO VIII den härtesten Konkurrenten. In der Gesamtwertung ist, wenn auch sieben RC4 Boliden unterwegs sein werden, ein Platz unter den besten Zehn durchaus realistisch.“ Nachdem Hermann Gassner, der Führende in der Rallye Cup der AMF Wertung, nicht am Start ist, kann Zellhofer den 27 Punkterückstand verkleinern.

Das Race Rent Austria Team von Wolfgang Schmollngruber ist mit Markus Stockinger (Mazda 2 Proto), Rudolf Leitner (Ford Fiesta Proto), Thomas Pyringer (Mitsubishi Lancer EVO VII), Stefan Müller (Ford Fiesta Proto), Gerhard Haiszan (Subaru Impreza) vertreten.

Pia Steffe aus Strengberg stellt sich mit Nina Spitaler an ihrer Seite in dem vom RM Racing Austria Team vorbereiteten Mitsubishi Lancer EVO V den Schotter Herausforderungen