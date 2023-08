Zwei Podestplätze für das ZM Racing Team

Von Beginn an dominierten wie erwartet Simon Wagner und Hausherr Roßgatterer das Geschehen. Christoph Zellhofer gegen Peter Eibisberger lautete dahinter das Duell der Stallgefährten. Christoph, der zum ersten Mal mit dem Ford Fiesta Rally2 unterwegs war, lag nach den ersten zwei Prüfungen an der dritten Stelle der Gesamtwertung, fiel aber, mit dem durch einen Stein entstandenen Reifenschaden, fünf Kilometer musste er sich damit quälen, auf den vierten Rang zurück. Die entstanden Zeitdifferenz war nicht mehr wettzumachen. Vor der Rallye schätzte Zellhofer seine Chance auf einen Podestplatz als sehr gering ein. „Wagner ist außerhalb meiner Reichweite, Roßgatterer ist als Heimischer stark und Eibisberger bringt seine Fiesta Rally2 Erfahrung mit. Da muss schon etwas passieren um Zweiter oder Dritter zu werden.“ Und es passierte! Roßgatterer schied, an der zweiten Stelle liegend, wegen mit einem technischen Defekt am Skoda Fabia Rally2 Evo in der letzten Sonderprüfung aus. Hinter dem Gesamtsieger Simon Wagner stand Peter Eibisberger als Zweiter, Christoph Zellhofer als Dritter auf dem Podest.

Markus Wurz war bei der Premiere fehlerfrei unterwegs. Foto: ZM Racing Team

Mit seinem Debüt mehr als zufrieden war der 49-jährige Niederösterreicher Markus Wurz. Und dies nach einer fast zwanzigjährigen Rallye Absenz. Er konnte sich in diesem Klassefeld nach der ersten Prüfung immer wieder steigern und belegte in der Endabrechnung den für ihn ausgezeichneten 8. Gesamtrang: „Für mich war es bei diesem Einsatz das Wichtigste, sich wieder mit dem Rallyesport vertraut zu machen, den Wagen richtig kennen zu lernen und dabei keine gravierenden Fehler zu machen. Das ist mir auf Anhieb gelungen und damit ich habe ich auch mein mir vorgenommenes Ziel erreicht. Wie es jetzt weiter geht, werden die kommenden Monate zeigen.“

Martin Zellhofer: „Ein erfreulicher Erfolg unseres Teams in dem Alex Köck für das Trio die jeweils richtige Abstimmung parat hatte. Für Christoph war es wichtig, dass er Erfahrung in der obersten Liga sammeln konnte. Er fuhr mit Eibisberger auf Augenhöhe. Der Reifenschaden nahm frühzeitig die Spannung aus dem Duell um die Plätze. Markus Wurz hat mich mit seiner tadellosen Vorstellung überrascht. Gratulation.