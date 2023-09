Aufgrund der erfolgreichen Aufbauarbeit nimmt der Schachklub Amstetten mit einer Mannschaft mehr als im Vorjahr an den Bewerben der Mannschaftsmeisterschaft teil. Schachklub Amstetten 1 trat auswärts gegen die zweite Mannschaft des Bundesligavereins Pressbaum an. Daher hatten die erstmals an der Mostviertelliga teilnehmenden Amstettner Denksportler vor dem Beginn durchaus Respekt vor den routinierten Gastgebern.

Doch bereits nach einer Stunde Wettkampf konnte Paul Zapfel seine Partie auf Brett fünf mit kombinatorischem Spiel gewinnen. Eine halbe Stunde später bezwang Franz Schmoll auf Brett drei seinen Gegner durch einen taktischen Einschlag. Wieder eine halbe Stunde später konnte Leopold Surtmann auf Brett vier sein technisch angelegtes Spiel durch eine kleine Abschlusskombination für sich entscheiden. Somit führte Schachklub Amstetten 1 bereits nach 2 Stunden Wettkampf mit 3:0. In einem harten Spiel hatte der Amstettner Obmann Winfried Wadsack auf Brett zwei in einem schwierigen, aber trotzdem vorteilhaften, Endspiel den längeren Atem und stellte nach drei Stunden auf 4 :0. Spieler der Runde war Ing. Markus Pöll auf Brett eins, der nach einer wahren Zeitnotschlacht seinen Gegner, einen FIDE-Meister aus der Bundesliga, neutralisieren konnte, indem er diesen zur Zugwiederholung und somit zum Unentschieden zwang.

Schachklub Amstetten 1 gewann nach somit 4,5:0,5 und setzt sich überraschenderweise an die Spitze der Tabelle.

Während es in der Mostviertelliga bereits bestens funktionierte ist in der 2. Klasse Mostviertel hingegen noch Luf nach oben.

Gegen Seitenstetten waren die Erwartungen hoch. Mannschaftsführer Paul Zapfel gewann nach gut einer Stunde sehr schnell seine Partie. Heinz Aberl stellte mit scharfem Angriffsspiel auf 2:0. Alles lief wie erwartet. Doch dann wehrten die Gegner in den noch offenen Spielen sich erfolgreich und konterten mit furiosen Angriffen gekonnt und glichen zum 2:2 Endstand aus.

Doch auch der Schachverein Amstetten startete perfekt in die neue Spielzeit. Das erste Spiel in der Mostviertelliga ging erfolgreich für den SV Amstetten aus. Sie konnten nach stundenlangen Partien gegen die SGM Dirndltal & Elsbeere Wienerwald einen 4,5:0,5-Sieg verzeichnen und sich so zu Beginn der Saison ebenfalls an die Tabellenspitze katapultieren. Auch der 2. Klasse ginge es mit der ersten Runde in die neue Spielezeit.

In der ersten Runde mussten sich die Amstettner Mannschaften untereinander duellieren. Hier konnte sich der Meister der vorherigen Saison mit dem Mannschaftskapitän Michael Laffer schlussendlich durchsetzen.