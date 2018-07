Amstetten Thunder gegen die Vienna Knights lautete das Finale der Division I und somit das Duell um den Aufstieg in die höchste österreichische Football-Liga. Begegnungen mit den Knights gab es in den letzten Jahren einige – so etwa das knapp verlorene Play-off im Jahr 2016 oder die beiden gewonnenen Partien im Grunddurchgang im vergangenen Jahr. Eine spannende Silver Bowl war daher zu erwarten.

Starke Vorstellung. Quarterback Lukas Kerschbaummayr (Nr. 19) machte gegen die Knights viele Yards selbst. | Waldbauer

Die Wiener erwischten den besseren Start und die Offense der Knights begann mit perfekt exekutierten Spielzügen. Einen tiefen Pass von Timo Zeiller beendete David Tschmernjak mit dem ersten Touchdown der Partie und brachte die Knights mit 6:0 in Führung. Der PAT ging links am Goalpost vorbei. Die Thunder Offense arbeitete sich in der Folge mit Runs von Oliver Kammerhofer, Michael Halbartschlager und Pässen auf Stefan Kerschbaummayr nach vor. Mit Fortdauer des Spiels kamen die Amstettner immer besser ins Spiel.

in Pass von Lukas Kerschbaummayr auf seinen Bruder Stefan Kerschbaummayr sorgte für den ersten Führungswechsel. Nach dem PAT von Oliver Kammerhofer stand es 7:6 für die Thunder. Die Defense der Thunder zeigte dann auch ihre Dominanz und stoppte die Versuche der Knights immer wieder schnell. Die Mostviertler kontrollierten zu diesem Zeitpunkt das Spielgeschehen, brachten sich aber mit zwei Interceptions ein wenig um die Früchte ihres Spiels. So ging es mit 7:6 in die Kabinen.

Ausgezeichnet. Stefan Kerschbaummayr avancierte zum wertvollsten Spieler der Partie. | Stumpfer

Nach der Halbzeit starteten die Thunder mit der Offense und diese verließ aufgrund eines solide heruntergespielten Gameplans das Feld das gesamte Viertel nicht mehr. Im letzten Viertel erhöhte Oliver Kammerhofer dann mit einem Field Goal auf 10:6. Die Wiener gaben sich aber noch nicht geschlagen, hielten die Partie offen und gingen nach einem Touchdown von Benjamin Hummelberger weniger als drei Minuten vor Schluss mit 13:10 in Führung.

Stefan Kerschbaummayr, der wertvollste Spieler der Silver Bowl, war es dann, der 55 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung zugunsten der Amstettner sorgte. Sein Touchdown und der PAT von Oliver Kammerhofer fixierten den 17:13-Endstand und somit den erstmaligen Aufstieg in die AFL.

Der Jubel bei den Amstettnern war verständlicherweise groß. „Mir fehlen die Worte, das war ein super Finish. Danke an unsere Defense,“ erklärte etwa Lukas Kerschbaummayr. Der Kommentar von Bruder Stefan Kerschbaummayr war ähnlich überschwänglich: „Hollywood kann kein besseres Script schreiben. Schön, dass ich dabei sein durfte.“