Durch den milden Winter war die Skisaison von zahlreichen Absagen geprägt. Doch bei der Gebietsmeisterschaft West waren noch einmal an die 140 Bambini, Kinder und Erwachsene in den verschiedenen Klassen am Start. Am Ötscher wurde per Riesentorlauf über den Sieg entschieden.

Den Gebietsmeistertitel sicherte sich Sebastian Wiser, der noch einmal sein Talent unter Beweis stellte. Von der Sportunion Waidhofen gewannen Hannah Frühwald, Julia Haidler, Mateusz Kalwa, Alexander Sykora und Michal Kalwa in ihren Altersklassen. Peter Mayrhofer vom ESV Umdasch Amstetten holte sich ebenfalls einen Klassensieg. Doch auch die finalen Läufe des Winninger Bambini Cups sowie der Raiffeisen Mittleres Mostviertel Kindercups standen zuletzt in Lackenhof noch auf dem Programm.

Zita Scherzenlechner und Bastian Hagen von der Sportunion Waidhofen wurden jeweils zweite in ihrer Klasse. Beim Kindercup feierte die Sportunion Waidhofen in den Klasse U12 weiblich und U11 männlich jeweils einen Dreifacherfolg. Julia Haidler, Valerie Körber und Helena Langsenlehner siegten bei den Mädchen. Michal Kalwa siegte vor Dominic Berger und Thomas Heigl.