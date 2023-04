Schachinger top unterwegs

Werbung

Bei den österreichischen Meisterschaften der Schülerklassen U14, U15 und U16 waren auch die drei Athleten und eine Athletin der Sportunion Waidhofen wieder stark vertreten.

Bei traumhaften Wetter- und Pistenbedingungen waren in den drei Disziplinen Slalom, Riesenslalom und Super-G die 63 besten Mädchen und 85 besten Burschen des Landes am Start. Am ersten Tag der Bewerbe stand ein selektiver Slalom auf einem anspruchsvollen Hang am Hochjoch in Schruns auf dem Programm. Weniger als die Hälfte der Athleten erreichten dabei das Ziel. Stephan Besendorfer fuhr in der Klasse S15 auf den guten elften Gesamtrang. Wesentlich besser lief es am darauffolgenden Tag im Riesenslalom. Mit Thomas Heigl (S14) auf Platz acht und Valerie Körber auf Platz zehn fuhren beide Athleten der Sportunion Waidhofen ein Top-10-Ergebnis ein. Ein wichtiges Kriterium für den Kaderstatus im LSV Niederösterreich.

Am letzten Tag der Österreichischen Schüler-Meisterschaft wurde am Grasjoch ein spektakulärer Super-G mit zahlreichen Sprüngen, Kuppen und langen Gleitpassagen ausgetragen. Thomas Heigl kam bei einem Sprung kurz vor dem Ziel zu Sturz, blieb aber erfreulicherweise unverletzt.

Sehr mutig stürzte sich Valerie Körber die Strecke hinunter und wurde mit dem 14. Rang belohnt. Stephan Besendorfer war mit seinem Lauf zwar nicht zufrieden, konnte sich aber durch seine Beständigkeit in allen drei Disziplinen über den siebenten Rang in der Kombination freuen. In der am stärksten besetzten Klasse Schüler 16 bestätigte Lorenz Schachinger sein Talent für die schnellen Disziplinen mit einem großartigen vierten Platz. Im einzigen Super-G der Saison fehlte ihm im Vergleich mit den besten S16-Rennläufern Österreichs nur eine Hundertstel auf das Podest.