Waidhofner feiert überlegene Siege

Ein erfolgreiches Wochenende durften die Schüler-Nachwuchsrennläufer der Sportunion Waidhofen am Hochkar feiern. Lorenz Schachinger stellte einmal mehr sein großes Talent unter Beweis und gewann beide Riesentorläufe jeweils mit Tagesbestzeit bei den Burschen S16. Ebenso fuhr Thomas Heigl beide Male bei den S14 Burschen mit Platz drei auf das Podest.

Die Rookies des Jahrgangs 2010 schlugen sich sehr gut in der größten und stark besetzten Klasse der S14 Burschen – Jonas Berger, Marco Rohregger und Leo Brandecker landeten bei beiden Rennen im oberen Mittelfeld. Die beiden Rennläuferinnen Sarah Hopfgartner und Valerie Körber konnten bei den Schülerinnen S14 bzw. S16 punkten. Sarah gewann mit Rang 5 und Rang 4 in beiden Rennen die Rookiewertung. Valerie fuhr beide Male mit Rang 4 nur knapp am Podest vorbei. Strahlende Gesichter gab es anschließend bei der Siegerehrung des Ostalpen NÖ-Wien-BGL-Cups. Lorenz Schachinger und Stephan Besendorfer teilten sich mit jeweils 300 Punkten ex aequo den Sieg in der Klasse S16. Thomas Heigl holte den Sieg in der Klasse S14. Valerie Körber stand mit Rang 3 auf dem Podest bei den S16 Damen, Sarah Hopfgartner wurde als Viertplatzierte ebenfalls zur Siegerehrung gebeten.