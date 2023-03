Waidhofner Nachwuchs mit zwei Landesmeistertiteln

Werbung

Eigentlich hätte die Landesmeisterschaft im Riesentorlauf der Kinder Mitte Februar am Hochkar stattfinden sollen. Doch das schlechte Wetter bei Regen und Starkwind veranlasste die Organisatoren, das Event auf den Annaberg zu verlegen. Über 80 Kinder pilgerten letztes Wochenende auf den vereisten FIS-Hang. Von der Sportunion Waidhofen kürte sich Julia Lugmayr in der Klasse Kinder 8 weiblich zur Landesmeisterin vor ihrer Vereinskollegin und Freundin Lilli Brandecker.

Maximilian Sperr sicherte sich den tollen dritten Platz in der Kinderklasse 8 männlich. Ebenfalls Landesmeisterin nennen darf sich Fabia Hofmacher in der Kinder 9 weiblich. Laura Hirner verpasste das Podest nur knapp und fuhr in der Klasse 9 weiblich auf Rang vier. In der stark besetzten Klasse Kinder 11 weiblich sicherte sich Xenia Hofmacher ebenfalls den vierten Platz. Auf den weiteren Rängen folgten Sophie Lugmayr und Silvia Hirner. Viele Konkurrenten gab es auch in der Kinder 11 männlich, wo sich Gregor Heigl den dritten Platz sicherte. Constantin Bliem fuhr auf Rang sechs.