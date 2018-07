Die Österreich-Rundfahrt feiert im heurigen Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Bei der Jubiläums-Veranstaltung, die am vergangenen Samstag gestartet wurde, rückt das Mostviertel diesmal ganz besonders in den Mittelpunkt. Erstmals geht nämlich die Königsetappe der Tour in Niederösterreich über die Bühne. Die vorletzte Etappe der Rundfahrt, die am Freitag um 12 Uhr in Waidhofen gestartet wird, endet nach 129,3 Kilometern und 3.169 Höhenmetern nach vier Runden mit der Bergankunft am Sonntagberg.

„Zuletzt gab es immer Kritik, dass die Tour am dritten Tag schon entschieden ist. Das wird heuer anders sein. Wir können mit der Niederösterreich-Etappe die Tourentscheidung bis zum vorletzten Tag hinauszögern“, begründet Tourdirektor Franz Steinberger die Entscheidung, warum man die Radsportler nicht wie in den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2016 nur einmal den dreieinhalb Kilometer langen und durchschnittlich 9,4 Prozent steilen Sonntagberg hinaufschickt, sondern gleich fünfmal.

Im Starterfeld der 20 Mannschaften mit je sieben Fahrern finden sich internationale Top-Stars, darunter drei Weltmeister, zehn Etappensieger von Tour de France, Giro d’Italia oder Vuelta und ehemalige Rundfahrtssieger. Wer die Radstars live bewundern möchte, der kommt bei den Bergwertungen am Sonntagberg oder den Sprintwertungen in St. Leonhard am Wald mit Sicherheit auf seine Kosten. Eine weitere Möglichkeit bietet sich im Rahmen der Schlussetappe, wenn der Tourtross durch Ybbsitz, Waidhofen, Böhlerwerk, Seitenstetten und St. Peter Richtung Wels rollt.