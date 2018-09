Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften in der Kletterhalle 6a Gaflenz überzeugte Lena Losinskyj in den Bewerben Lead und Speed einmal mehr mit ihrem Können. Neben der U16 wurden auch die Bewerbe der Altersklassen U18 und allgemeine Klasse ausgetragen. Lena Losinskyj startete in beiden Bewerben in der U16. In einem ausgezeichneten Wettkampf ließ sie ihren Gegner keine Chance und sicherte sich wie im Vorjahr erneut den Landesmeistertitel. Stephanie Leitner sicherte sich den Gesamtsieg in der U16 und somit den Wiener Landesmeistertitel vor Victoria Auer aus der Steiermark. Die Wienerin Katalin Pärtan erreichte den dritten Rang in der U16-Gesamtwertung.