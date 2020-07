Endlich wieder im Turniermodus befand sich die Springreiterszene beim Casino Grand Prix im Magna Racino. Im Amateurcup waren 112 Reiterpaare am Start.

Mittendrin auch die Amstettnerin Laura Steinauer mit ihrem Oldenburger Wallach Charles. Als Siegerin der Jahre 2018 und 2019 ging sie als Favoritin in das Turnier. In der Qualifikation gelang der zweite Rang. Im Finale blieb Steinauer im Grundumlauf fehlerfrei und war im Stechen. Auch hier blieb die Amstettnerin fehlerfrei, jedoch reichte die Zeit nur für Rang vier.

Stolz auf ihr Abschneiden war auch Marie Lietz aus Waidhofen. Sie ging in der Disziplin 1,15 Meter Standard-Springen in Ebreichsdorf an den Start. Unter den 111 Teilnehmerinnen gelang der 17-Jährigen der Sprung auf Rang fünf.