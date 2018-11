Philipp Baumgartner ließ sich auch in Winklarn nicht aus dem Konzept bringen. Der Führende der Gesamtwertung vom ESV Sebersdorf konnte beim Finale des Ö-Cups erneut überzeugen und mit 113,02 Metern die Tageshöchstweite aufstellen. Damit gelang ihm auch am fünften Tag der Sieg vor Markus Bischof (EV Leoben), der auf eine Höchstweite von 106, 85 Metern kam. Der dritte Platz in der Tageswertung ging an Lokalmatador Markus Weichinger vom SG Allersdorf/Union Randegg.

Bei den Damen, die mit 17 Teilnehmern das größte Feld stellten, eroberte Evelyn Perhab mit 121,54 Metern den ersten Platz, wobei ihr die zweitplatzierte Petra Winkler aus Loosdorf mit 118,63 Metern Paroli bieten konnte. Den letzten Podestplatz nahm Stefanie Hutter (EV Saalbach) ein.

Im U19-Bewerb der Junioren setzte sich Peter Neubauer mit einer Bestmarke von 128,87 Metern vor Bernhard Haberler, der im dritten Durchgang auf 126, 25 Meter kam, durch. Den dritten Platz krallte sich Sebastian Sommerer, der auf 118, 02 Metter kam.

Auch im U23-Juniorenbewerb standen sich Peter Neubauer und Bernhard Haberler gegenüber. Erneut hatte Ersterer das bessere Ende für sich. Haberler konnte bereits in Durchgang eins mit einer Weite von 121,21 Metern vorlegen, wurde von Neubauer allerdings noch im fünften Durchgang mit einer Weite von 124,04 Metern abgefangen. Der Sieg in der U16-Wertung ging an Sebastian Sommerer (136,19 Meter), vor Markus Nimmrichter, der auf 101,05 Meter kam.