Ausritte enden in Poznan im Kiesbett

Wie spannend der Suzuki Cup Europe und national aus Sicht des Suzuki Teams Austria von Cup Organisator Martin Zellhofer verläuft, zeigt der Punktestand zur Halbzeit. Christoph Zellhofer führt mit 104 Punkten vor Fabian Ohrfandl 101 und Martin Zellhofer 84 die Europe, mit 129 vor Ohrfandl 123 und Martin Zellhofer 103 die Österreich Wertung an. Am Wochenende stehen im polnischen Poznan drei Rennen auf dem Programm

Christoph Zellhofer: „Die Strecke ist vor allem für die Serienklasse lässig zu durchfahren ist. Auf der 4,083 km langen Strecke mit fünf rechts uns sechs Linkskurven darf man sich keinen Ausritt leisten, denn die Piste ist mit Wiesen und Kiesbetten begrenzt, in denen man sich sofort tief eingräbt und nicht befreien kann. Der Blick durch das Visier darf nicht alleine nach vorne, sondern muss auch nach rück- und seitwärts gerichtet werden. Um nicht Punkte liegen zu lassen ist taktisches, faires Fahren, das Priorität hat, angesagt. Ich versuche jeden möglichen Kontakt zu vermeiden und mich soweit es möglich ist aus heiklen Situationen herauszuhalten. Wichtig wäre, wenn es die Startsituationen erlauben, sofort vorne wegzufahren.

„Wir wollen unsere Cupplätze erfolgreich verteidigen. Es wird nicht einfach werden. Wir treffen auf extrem schnelle Polen, dürfen uns bei den schlechten Bodenmarkierung in der Startaufstellung keinen Fehlstart, in der Folge keine Nullnummer leisten,“ so Martin Zellhofer.