Christoph Zellhofer Europe und Österreich Sieger

28 Piloten aus Polen, Ungarn, den Niederlanden und Österreich trafen am Finalwochenende auf dem Balaton Park Circuit bei Budapest aufeinander.

Der Pole Aleks Sowka, die beiden Ungarn Zoltan Barkovics und Moric Csermely beherrschten nicht nur die Qualifikation, sondern auch das erste Rennen. Fabian Ohrfandl wurde, wie sich später herausstellte, durch die Fehlentscheidung der Rennleitung, weil er sich angeblich nicht exakt in seiner Startbox aufgehalten haben soll, mit einer Durchfahrtstrafe belegt, die ihn, an der zweiten Stelle liegend, auf die elfte Position zurückwarf. Mit der Entschuldigung der Rennleitung konnte der Waldviertler nichts anfangen. Der mögliche Podestplatz war verloren.

Martin Zellhofer, der das erste Rennen vom fünften Startplatz aufnahm, reihte sich hinter Sowka und Cseremly als Dritter ein, wurde dann aber vom Ungarn Bernula abgelöst und kam als Vierter, somit als bester Österreicher, in das Ziel. Christoph Zellhofer, der über den 11. Platz in der Qualifikation nicht hinauskam, war nach drei Runden in harte Positionskämpfe verwickelt und beendete das Rennen als Siebter.

Im zweiten und dritten Lauf versuchten, um die Gesamtwertung Christoph Zellhofer noch streitig zu machen, nicht nur die ungarischen Fahrer, sondern auch die heimische Rennleitung mit allen nur möglichen Mätzchen, die vom unfairen Verhalten im Renngeschehen, wo Kollisionen absichtlich herbeigeführt wurden, bis zu nicht nachvollziehbaren Verteilungen von Strafzeiten, reichten.

Es half alles nichts. Christoph Zellhofer zeigte sich nervenstark, zog fehlerfrei seine Runden und wurde zweimal Vierter und damit Gesamtsieger in der Europe und Österreich Wertung.

Martin Zellhofer, Vierter in der Europe Wertung, Dritter in der Österreich Wertung: „Obwohl es beinhart zuging, hatten Christoph und ich die Nerven im Zaum, konzentrierten uns darauf, eine Disqualifikation zu vermeiden. Ich schirmte in den zwei Finalläufen mit meiner Erfahrung Chrisi, der vor mir lag, derart ab, dass es keinem der anstürmenden Wilden gelang, an mir vorbeizukommen. Bei den Auseinandersetzungen wurde ich im dritten Lauf von einem Ungarn touchiert. Die Rennleitung sah es aber so, dass ich schuld am Lackaustausch war und brummte mir Strafsekunden auf, die mich auf den fünften Platz zurückversetzten. Von Fairness keine Spur.“