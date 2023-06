Suzuki Cup Europe Christoph Zellhofer mit 20 Kilogramm Zusatzgewicht

Christoph Zellhofer verteidigt die Gesamt - und Einzelwertung. Foto: NÖN Anton Kovacs, Anton Kovacs

Werbung

D as 20 Kilogramm Zusatzgewicht stellt für Christoph Zellhofer am Slovakia Ring keine Probleme dar. Die Doppelführung will er in den zwei Rennen erfolgreich verteidigen.

Zweimal steht die 1 für den ersten Platz in der Gesamt- und Östereich Wertung auf dem Seitenfenster von Christoph Zellhofers Suzuki Swift . Ob die Doppelführung nach der dritten Cup Veranstaltung, die am 10./11. Juni auf dem Slovakia Ring ausgetragen wird, weiter Bestand hat, wird nach den zwei Rennen fesstehen. In der Gesamtwertung geht es eng zu. Christoph Zellhofer führt mit 78 Punkten vor dem Polen Kamil Serafin (74) und Fabian Ohrfandl (70). Martin Zellhofer hat als Vierter 63 Punkte auf dem Konto. Größere Abstände zeigt die Österreich Wertung auf. Christoph Zellhofer führt mit 95 Punkten vor Fabian Ohrfandl (88) und Martin Zellhofer (75) Der Slovakia Ring ist eine schnelle, anspruchsvolle Strecke mit langgezogenen Kurven die das Material beanspruchen. „Das 20 kg Zusatzgewicht, das Reglement sieht das wegen guter Platzierungen so vor, mit dem ich schon auf dem Red Bull Ring unterwegs war, wird auf dem Beifahrersitz verankert, hat aber auf dem Kurs wenig Nachteile, es geht nirgends steil bergauf und bergab. Ein eventueller Regen spielt mir in die Karten,“ meint der Cupleader. Martin Zellhofer: „Eine lässige Strecke bei der auf die Ideallinie geachtet und sauber gefahren werden muss.“