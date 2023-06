Erwartete Ergebnisse mit Überraschung

Fabian Ohrfandl war nach der Qualifikation hinter Alex Sówka als Zweiter, schnellster Österreicher. Martin Zellhofer als Sechster und Christoph Zellhofer, eine Position dahinter, lagen 1,5 beziehungsweise 1,6 Sekunden hinter dem Waldviertler zurück.

Im 21 Fahrer starken Feld nutzte Ohrfandl im Samstag Rennen die erste Startreihe um sich, als die Ampel auf Grün schaltete, an die Spitze zu setzen, die er bis in das Ziel nicht mehr abgab. Martin Zellhofer kam als Vierter, Christoph Zellhofer als Sechster weg. Als ein Mitstreiter am Heck vom Cuporganisator heftig anklopfte, kam Martin von der Ideallinie ab, Christoph nutzte die entstandene Lücke und setzte sich an der vierten Position, die er bis zur Zielflagge nicht mehr abgab, fest. Niedertscheider tauchte in Runde zehn, es ging um den fünften Platz, plötzlich neben Altmeister Zellhofer auf, überholte ihn, war aber in der Schlussrunde bei der Konterattacke chancenlos. Die Österreicher Wertung lautete: 1. Ohrfandl, 2. Christoph Zellhofer, 3. Martin Zellhofer.

Im zweiten Lauf diktierten die Ungarn das Geschehen an der Spitze. Hartmann gewann vor Csermely. Die Überraschung lieferte Lukas Niedertscheider, der, wie Martin Zellhofer im Vorfeld schon sagte, zu den schnellsten Fahrern zählt, mit dem vorne immer zu rechnen ist ab. Der Osttiroler ließ von der zweiten Startreihe weg nichts anbrennen, war fehlerfrei untewegs und fuhr als Dritter, der Vorsprung auf Christoph Zellhofer betrug 00.256 Sekunden, seinen ersten internationalen Podestplatz heraus und gewann dazu die Österreicher Wertung vor Christoph Zellhofer und Fabian Ohrfandl.