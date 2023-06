Hochspannung um Führung bleibt erhalten

Mit 15 Teilnehmern, die Anreise von 845,50 km war für den Großteil der Fixstarter zu beschwerlich, waren die drei Rennen nur mäßig besetzt. Christoph Zellhofer, der die Qualifikation verbockte und nur Zehnter wurde, fuhr im ersten Lauf fehlerfrei und kam als Fünfter an. Martin Zellhofer, Fünfter nach der Quali zog sich bei einer Kollision einen Reifenschaden zu, musste zum Radwechsel in die Box abbiegen, es blieb ihm nur mehr ein hinten Nachfahren. Elfter

Im zweiten Rennen machte Christoph Zellhofer vom Start weg ernst, setzte sich von der fünften Startposition sofort an die Spitze, die er mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf den Ungarn Hartmann und 3,15 Sekunden auf den Hausherren Sówka problemlos über die Ziellinie brachte. Ohrfandl kam als Fünfter an. Martin Zellhofer war diesmal in einem Lackaustausch verwickelt und wurde Achter.

Das dritten Rennen: Vom Reglement her gesehen, wurde Christoph Zellhofer auf Grund seines Sieges auf den achten Platz zurückversetzt, zeigte sich aber neuerlich in einer top Verfassung, setzte die Vorderleute gehörig unter Druck. Es gelang ihm bis auf den vierten Platz nach vorne zu fahren. Ohrfandl gewann den Lauf und sorgt damit für Hochspannung im Zweikampf um den Gesamtsieg in der Europe und Österreich Wertung. Martin Zellhofer kam diesmal ohne Feindberührung an und wurde Vierter.

Die Zwischenwertung sieht wie folgt aus: Cup Europe: 1. Christoph Zellhofer 104 Punkte, 2. Fabian Ohrfandl 101, 3. Martin Zellhofer 84. Cup Österreich: 1. Christoph Zellhofer 129, Fabian Ohrfandl 123, Martin Zellhofer 103.