Martin Zellhofer hat Platz zwei im Visier

Auf dem 4,1 km langen Balatonpark Circuit, Ungarns dritter permanenter Motorsport Rennstrecke, die am östlichen Endes des Plattensees liegt, und am 16. Mai eröffnet wurde, steigt für den Suzuki Cup Europe vom 6. Bos 8. Oktober mit zwei Rennen das Saisonfinale.

Während Christoph Zellhofer, der in der Europe Wertung mit 213 Punkten vor Florian Ohrfandl, der 178 Punkte auf dem Konto hat, in der Österreich Wertung mit 240 gegenüber Ohrfandl, 216, deutlich führt, in den beiden ausstehenden Läufen nur darauf achten muss nicht disqualifiziert zu werden und jedes Scharmützel zu vermeiden, hat Martin Zellhofer noch beste Möglichkeiten in beiden Wertungen auf den zweiten Platz nach vorne zu fahren.

Martin Zellhofer, derzeit Dritter, gegen den zweit platzierten Fabian Ohrfandl lautet die hoch brisante Auseinandersetzung. Die beiden trennen sowohl im Europe Cup, als auch im Österreich Cup lediglich 17 Punkte. Hochspannung ist somit in den zwei Rennen vorprogrammiert.

Christoph Zellhofer zum Kurs: „Eine neue Strecke ist immer interessant. Die Qualifikation wird die ersten Rückschlüsse bringen wie, wo, was, wann am Swift beziehungsweise an der Linienwahl geändert werden muss.“