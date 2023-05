Zellhofer nach zwei Siegen Cup-Führender

Der erste Lauf war an Spannung nicht zu überbieten. Wenn auch der Trainingsschnellste Aleks Sówka vom Start weg die Spitze übernahm und diese Position mit vier Sekunden Vorsprung auch in das Ziel brachte, so lieferten sich in seinem Rückspiegel Christoph Zellhofer, Fabian Ohrfandl und Martin Zellhofer, der sich von der achten Startposition bis auf den vierten Rang nach vorne schob, ein Stoßstange an Stoßstange fahren auf hohem Niveau ab. Das Trio trennten, als es über die Ziellinie fuhr, vier Zehntel Sekunden.

„Nachdem im zweiten Rennen die ersten acht platzierten Fahrer des Samstags Laufes in umgekehrter Reihenfolgen in der Startformation stehen wird es schwer werden ganz nach vorne zu kommen, vor allem dann, wenn die Rundenzeiten dieser Piloten innerhalb einer Sekunde liegen, prognostizierte Martin Zellhofer bevor er in den Swift 1.4 Turbo stieg. Das Geschehen lief auch entsrpechend ab.

Das ungarische Trio Serafin, Bernula, Csermely setzte sich vom Start weg ab. Christoph Zellhofer, Ohrfandl, Niedertscheider hielten dahinter die Positionen bis zur Zieflagge. Martin Zellhofer war in einer Kollision, bei der sich die Sur verstellte, verwickelt und war in der Folge chancenlos, nur Platz acht gesamt und Vierter in der rot-weiß-roten Wertung.