Mit 190 km/h durch die Fahrerlagerkurve

„Für uns ist es bisher extrem gut gelaufen,“ meint Martin Zellhofer, Organisator und Suzuki Austria Teamchef. Die Zwischenwertung betätigt diese Aussage. Christoph Zellhofer führt im Europe Wertung mit 152 Punkten vor Fabian Ohrfandl (146) und dem Polen Aleks Sowka (125), Martin Zellhofer nimmt mit 112 Punkten die fünfte Position ein.

In der Österreich Wertung liegt Christoph Zellhofer mit 186 Zählern vor Fabian Ohrfandl (177) an der ersten Stelle, Dritter ist Martin Zellhofer, der 148 Punkte auf seinen Konto hat. „Christoph hat die Möglichkeit in beiden Serien bereits vorzeitig eine Entscheidung zu seinem Gunsten herbeizuführen. Eine schwere, aber lösbare Aufgabe.“

Martin Zellhofer prognostiziert, auf Grund der internationalen Beteiligung, drei spektakuläre Rennen, in denen bereits die Schikane nicht nur nach dem Start, sonder auch über die gesamte Distanz, im Brennpunkt steht. „An dieser Stelle pressen sich immer wieder drei Fahrer, obwohl nur für zwei Platz ist, nebeneinander mit der Hoffnung, dass einer nachgibt. Die Hoffnung endet für mindestens zwei der Rauflustigen im Kiesbett. Auf der Schönberg Geraden ist das Windschatten Fahren angesagt. Bis zu 10 km/h ist man bei der optimalen Position und der Aerodynamik, die sauber und perfekt vorhanden sein muss, schneller. Die Herausforderung folgt unmittelbar danach in der Fahrerlagerkurve. Es gehört einiger Mumm dazu mit 190 km/h diesen Streckenabschnitt zu durchfahren,“ führte Zellhofer weiter aus.