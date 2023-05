Setzt das Suzuki Team Austria Erfolgsserie fort?

Im Rahmen der Rundstrecken Trophy, die vom 19. buis 21. Mai auf dem Red Bull Ring zur Austragung kommt, wartet auf die Zuseher ein Mammutprogramm. Neun Qualifikationsläufe, 15 Rennen sorgen in den Rennklassen TCR Eastern Europe, Super Car Challenge, BMW M2 Cup Benelux, FIA CEZ Endurance, FIA CEZ D2/ Drexler Formel Cup, ACCR F4 Championship, FIA CEZ D4 und Suzuki Swift Cup Europe Motorsport vom Feinsten.

„Warum wir auf dem Hungaro Ring so gut abschnitten lag an der Reifentaktik. Die Reifen sind pro Veranstaltung limitiert, somit ist in den Rennen Haushalten angesagt. Das am wenigsten abgefahrene Material wurde auf die Hinterräder, neues Material vorne montiert. Mit einer ganz anderen Streckencharakteristik werden wir auf dem Red Bull Ring konfrontiert. Vollgas, bremsen, Vollgas bremsen. Entscheidend ist, dass in der Zielkurve und in der Kurve nach dem bergauf Stück die Ideallinie gefahren werden muss, um das optimale Tempo mitnehmen zu können. Unser Team nimmt die sportliche Auseinandersetzung gegen die polnischen Fahrer gerne an. Ob die Ungarn, die meiner Ansicht nach zu viel trainierte, zu viel an den Autos tüftelten, besser aufgestellt sind um aus dem Tief zu kommen, wird sich zeigen. Unser Team setzt alles daran die auf dem Hungaro Ring gezeigten Leistungen zu pronlongieren ,“ kommentiert Suzuki Teamchef und Cup Organisator Martin Zellhofer.