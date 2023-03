Amstettner freuen sich auf Weltmeisterschaft

Werbung

Der ambitionierte Tanzsportverein Stage Time Company (STC) hat über die Jahre hinweg schon mehrere internationale Erfolge gefeiert. Zuletzt bei der Europameisterschaft in Athen (Platz sieben). Nun fährt im Apriel eine Abordnung mit dem Nationalteam zur Weltmeisterschaft im Cheer Hip Hop nach Orlando. Alle Interessierten haben am 2. April in der Johann Pölz ab 17.30 Uhr die Möglichkeit den Tänzerinnen und Tänzern bei der Generalprobe auf die Beine zu sehen.