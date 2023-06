Amstetten weiter im unteren Play-off

Nur mit einem Sieg wäre es möglich gewesen, noch in das obere Play-off zu gelangen. Die Konstellation vor dem letzten Spieltag war sehr spannend. Denn Salzburg fuhr am Samstag den dritten Sieg ein, als Amstetten spielfrei war. Hatte somit sechs Punkte am Konto. Amstetten stand bei vier. Mit einem Sieg im direkten Duell wäre bei Punktegleichstand von sechs Punkten das direkte Duell herangezogen worden. Aber das ist alles vergossene Milch. Denn Salzburg ging die Aufgabe in Amstetten mehr als professionell an. Mit neun Spielern wurde die Reise nach Amstetten angetreten. Da merkte man, die wollen unbedingt rauf. Und so gestaltete sich in der Folge auch das Geschehen. Nach den Doppeln stand es bereits 3:0 für Salzburg. Wobei sich im Einser-Doppel Gregor Hausberger und Manuel Pröll nach gewonnenem zweiten Satz knapp mit 9:11 im Championstiebreak geschlagen geben mussten. In den darauf folgenden Einzeln konnte Dominik Winninger den einzigen Sieg für Amstetten einfahren.

Winninger holt Ehrenpunkt

Er entschied den zweiten Satz im Tie-Break für sich. Auf den Positionen Eins bis vier waren die Gäste einfach zu stark aufgestellt, obwohl sie nach dem Doppelvorsprung in Sachen Aufstellung etwas zurückruderten. Es reichte aber trotzdem. Felix Schüller und Manuel Pröll schafften es zwar ins Championstiebreak, beide zogen dort aber mit 4:10 klar den Kürzeren. Die Abschlussbilanz von Mannschaftsführer Felix Schüller fällt aber dennoch sehr positiv aus. „Wir haben in unserer Gruppe das Maximum herausgeholt. Wichtig waren die Siege gegen Hochwolkersdorf und Mistelbach, denn die beiden folgen uns ja ins untere Play-off. Und da nimmt man nicht nur die Punkte gegen die Konkurrenten mit, es zählen am Ende auch die direkten Begegnungen. Es warten jetzt drei Spiele gegen die Mannschaften aus der Parallelgruppe, die ebenfalls ins untere Play-off gingen, auf uns. Ein Sieg und es wären alle Abstiegssorgen erledigt“, hofft Felix Schüller. Die Termine stehen bereits fest. Auftakt ist am 10. Juni daheim gegen Klagenfurt. Dann geht die lange Reise eine Woche später nach Telfs und am 24. Juni gilt es auf eigener Anlage Dornbirn zu bespielen.