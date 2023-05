Perfekter Auftakt für Amstetten

Auswärts in Hochwolkersdorf musste Amstetten auch mit einer Regeländerung, die seit heuer in der Bundesliga gilt, umgehen. Es wurde nämlich mit den Doppeln begonnen, danach die Einzel gespielt. Auch die Punkteregelung für einen Sieg änderte sich. Zwei Punkte erhält der Sieger, null der Verlierer. Man kann sich also nicht mehr durch einen hohen Sieg bis zu vier Zähler sichern, bekommt nun für eine knappe 4:5-Niederlage aber auch nichts mehr. „Wahrscheinlich wollte der Verband damit die, sagen wir es mal so, kleinen Schiebereien nach den Einzeln vermeiden, wenn sowohl der Gegner, als auch man selbst eine gewisse Punktanzahl gebraucht hat. Das ist ab jetzt so, darauf muss man sich einstellen“, erklärt Christian Lindenhofer, der diesmal die Mannschaftsführerrolle von Felix Schüller übernommen hatte. Amstetten stellte bei der Premiere drei solide Doppel, wobei sich am Ende nur ein Sieg ausgehen sollte.

Gregor Hausberger und Manuel Pröll geben das Einser-Doppel mit 1:6 und 4:6 ab. Tomas Liska und Dominik Winninger verlieren knapp im Championstiebreak. Einzig Jonas Krahofer und Stefan Auinger sorgen für einen Punkt. Dieser wurde allerdings souverän eingefahren.

Amstetten in den Einzeln souverän

Amstetten gewinnt die ersten drei Einzel. Gregor Hausberger biegt den starken russischen Legionär bei Hochwolkersdorf in zwei Sätzen. Manuel Pröll und Stefan Auinger, der seinem Gegner nur zwei Games überlies, setzten den Erfolgslauf fort. Somit stand es 4:2, nach 1:2 aus den Doppeln. Jonas Krahofer und Dominik Winninger, der mit 10:8 im Championstiebreak die Nerven behielt ergänzen die tolle Einzelbilanz. Einzig Legionär Tomas Liska zog gegen Michal Franek den Kürzeren.

„Der Auftaktsieg ist sehr wichtig. Jetzt folgt am Donnerstag daheim Eisenstadt, die ich etwas stärker einschätze“, blickt Lindenhofer bereits voraus. Da übernimmt Felix Schüller wieder die Mannschaftsführerrolle, wird Amstetten wahrscheinlich ohne Legionär spielen.