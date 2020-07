Alle Partien konnten von den Amstettnern in Deutsch/Wagram gewonnen werden, und nachdem es diese Saison für hohe Siege vier Punkte gibt, ist der Titel ein großes Stück nähergerückt.

„Der Zug rollt. Wir waren in jedem Match eine Klasse besser, der Erfolg damit hochverdient. Die Jungs rufen ihre Leistung ab, da war bei keiner einzigen Partie die Gefahr da, dass sie kippt. Aber man muss eben auch als Favorit erst einmal so gewinnen. Nun wollen wir bei den nächsten beiden Heimpartien den Deckel draufmachen“, berichtet Mannschaftsführer Christian Lindenhofer.

Wiener Neustadt und Gedersdorf stehen einem Landesmeistertitel noch im Weg, bei einem neuerlichen hohen Sieg könnte schon am Samstag der Landesmeister eingefahren werden.

In der Bundesliga kam Waidhofen in Hartberg mit 1:8 unter die Räder. Aber das war gar keine so glatte Sache, wie Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner erzählt: „Für uns so etwas wie das Spiel der vergebenen Chancen. Wir waren in vielen Matches dran, aber an manchen Tagen läuft es eben nicht. Zudem hat sich Stephan Schmutzer eine Verletzung zugezogen.“

In der Landesliga C kam es in St. Valentin zum Derby mit der zweiten Mannschaft aus Amstetten. Jedes Team konnte je drei Singles für sich entscheiden, somit war bei den Doppeln für Spannung gesorgt.

„St. Valentin 2 hat mit Verstärkungen aus der Landesliga A gespielt. Mit dem war zu rechnen. Aufgrund der drei Siege in den Doppeln geht der 6:3 - Endstand in Ordnung. Am Sonntag möchten wir im Heimspiel gegen Deutsch/Wagram nachlegen“, hält Mannschaftsführer David Sonnleitner fest.