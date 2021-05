Obwohl dem Stamm des Teams weiter vertraut wird, gibt es mit Tomas Liska und Toby Martin zwei Legionäre, die im Fall der Fälle zum Einsatz kommen werden. Der 26-jährige Slowake Tomas Liska (ATP-Rang 1.150) absolvierte schon Trainings in Amstetten. Er soll am Montag gegen Seebenstein seine Premiere feiern. Der 23-jährige Brite Toby Martin (ATP-Rang 750) hingegen bleibt als Backup eher im Hintergrund.

„Es ist geplant, dass eh nur ein Legionär zum Einsatz kommen wird, und das auch nicht in jedem Spiel. Tomas Liska zeigte sein Engagement auch schon dadurch, dass er in der CoronaZeit mit dem Zug aus Bratislava anreist, dabei auch eine mögliche Quarantäne bei der Rückreise in die Slowakei auf sich nahm. Er passt gut in unser Team, was ein wesentlicher Faktor ist. Am Montag wird er gegen Seebenstein auf der Eins spielen“, betont Mannschaftsführer Christian Lindenhofer.

Heimspiele mit 3G, Gastro und Zusehern

Am Samstag gastiert der Ligafavorit Anif in Amstetten, am Montag kommt mit Seebenstein ein Gegner, den man bereits aus der Landesliga kennt. Es gilt getestet, genesen oder geimpft. „Wir haben ein Präventionskonzept ausgearbeitet, dass wir nun der BH vorlegen. Man kann aber jetzt schon sagen, dass es eine Verpflegung durch unseren Wirt, sowohl auf der Terrasse als auch im Klubhaus, geben wird. Die Kontrolle der Tests und die Registrierung übernehmen wir am einzigen Zugang zum Gelände in einem Schritt. Wir freuen uns auf zwei Heimspiele mit Publikum.

Mit GS&MaStellar wurde zudem ein Sponsor aus dem Kryptowährungsbereich an Land gezogen, der das doch höhere Budget für die Bundesliga stemmt. Auch in Sachen Organisation wurden einige Fäden neu gezogen. Mit Helmut Fellner wurde die Funktion eines Sportwarts besetzt, der sich um alle Mannschaften kümmern und den Meisterschaftsbetrieb organisieren wird. Christian Lindenhofer kümmert sich als Teammanager der Bundesligamannschaft um die Spieleragenden, den Sponsorkontakt und natürlich das Training und Coaching.