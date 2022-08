Favorit Dominik Weidinger siegte bei Turnier in Amstetten

Werbung

146 Nennungen in vier Bewerben. Das Tennisturnier in Amstetten zählt zu den besten Breitensportturnieren in Österreich und verzeichnete damit einen neuen Rekord. An fünf Turniertagen wurde dem zahlreich anwesenden Tennispublikum – die Tribünen/Terrassen stießen mehrmals an ihre Kapazitäten – bei sommerlichen Temperaturen hitziges und hochklassiges Tennis geboten. Mit einem wertvollen Startgeschenk/Goodie Bag sowie einer Players-Party wurden alle Spieler/innen für ihre Teilnahme „belohnt“. An die Sieger im offenen ITN-Bewerb wurde ein Preisgeld von insgesamt 2.000 Euro ausgeschüttet, in den weiteren Bewerben gab es Sachpreise im Wert von je 400 Euro.

ITN 1

In einem spannenden Endspiel, in dem sich die Bundesligaspieler Dominic Weidinger (Union Mauthausen) und Jonas Gundacker (UTC Waidhofen/Y.) gegenüberstanden, setzte sich der leichte Favorit Weidinger in drei hart umkämpften Sätzen mit 4:6, 6:3, 7:5 durch. Der dritte Platz ging ebenfalls an Bundesligaspieler. Michael Weinberger (UTC Waidhofen/Y.) und Jonas Krahofer (UTC Amstetten) teilten sich dabei den dritten Platz.

ITN 4-10

Da ging der Sieg an eine Dame. Die Ybbserin Chiara Semmelmeyer setzte sich im Finale gegen Peter Mühlböck mit 6:4 und 6:4 in zwei Sätzen durch. Sebastian Mayr und Jürgen Landsmann landeten auf dem dritten Platz.

ITN 5,5-10

Andreas Peham benötigte gegen Kilian Maierhofer ebenfalls nur zwei Sätze. Auf den dritten Rängen landeten Niklas Gugerell und Rene Ernegger.

ITN 7-10

Mit 6:4 und 6:4 benötigte Gabriel Schagerl zwei Sätze im Finale gegen Woflgang Steyerer. Weiters waren am Podest: Sebastian Hönigl und Stefan Wagner.