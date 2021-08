Youngster Gregor Hausberger zeigte in Oberösterreich wieder auf. Beim ITF-U18-Turnier in Wels feierte der für den UTC Amstetten spielende Hausberger den Finaleinzug. Die ITF World Tennis Tour Juniors dient in erster Linie dazu, Nachwuchsspieler an ein professionelles Niveau heranzuführen und ihnen somit bessere Einstiegsmöglichkeiten in den Erwachsenenbereich zu bieten.

In der Vergangenheit machten auch Top-Stars wie Ivan Lendl, Andy Roddick oder Roger Federer ihre ersten Schritte bei der internationalen Nachwuchsserie. Gregor Hausberger setzte sich in der ersten Runde gegen den Qualifikanten Robin Boeckli (Schweiz) in zwei Sätzen durch. Auch der Bulgare George Lazarov war in zwei Sätzen besiegt. Im Viertelfinale musste er sich vor allem im zweiten Satz gegen den Ukrainer Gleb Agarishev abmühen.

Dennoch gelang der Aufstieg nach zwei Sätzen. Im Halbfinale war Massimo Giunta kein Stolperstein. In einem packenden Finale gegen den Schweizer Sam Kydd Baumgartner legte Hausberger einen schlechten Start hin. Den zweiten Satz holte er sich, sodass die Entscheidung erst im dritten Durchgang fiel. Da gewann der Schweizer 6:4.