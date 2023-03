Jubiläumsturnier in Melk

Werbung

Bereits zum 20. Mal hat der Union Tennisclub Mauer Tennistalente ins Melker Sportzentrum eingeladen. Und das Jubiläumsturnier war ein voller Erfolg. „Es war super – wie schon die Jahre zuvor“, freute sich Turnierleiter Markus Scheiblauer vom Veranstalterverein.

Insgesamt 97 junge Tennisasse aus sechs Bundesländern maßen sich in 91 Partien. Ein Highlight war die Halbfinalbegegnung der U12-Mädchen zwischen Jasmin Schaaf und Jiaying Song, die Schaaf nach 4:15 Stunden 7:6, 6:7, 7:6 gewann. „Generell war es ein sehr hohes Niveau in allen Bewerben“, blickt Scheiblauer zurück.

Den Bezirk Melk vertrat Sebastian Stadler vom UTC Pöggstall, der sich bei den U14-Burschen in Runde eins geschlagen geben musste. Stark vertreten waren die Nachbarbezirke Scheibbs und Amstetten. Ein besonderes Zuckerl gab’s bei der Siegerehrung: Die beiden U18-Finalistinnen, die Zwillingsschwestern Julia und Jasmin Weissenböck, bekamen von Kreis-West-Obmann Manfred Gruber jeweils eine Wildcard für das Turnier der allgemeinen Klasse in Wieselburg.

Siegerehrung nach dem NÖTV-Jugenturnier der Kategorie 2 des UTC Mauer im Melker Sportzentrum. Foto: UTC Mauer

Ergebnisse

Burschen U12 Einzel

Achtelfinale: Gabriel Egger (SU Purgstall) - Ben Fischer (TC Kirchdorf) 1:6, 1:6; Noah Brunhofer (U Aisthofen-Weinzierl) - Matteo Fath (TWR Donaufeld) 6:3, 7:5; Sebastian Berger - Felix Pointner (ATSV Steyr) 6:0, 6:0; Benjamin Riegler (TV Eibesbrunn) - Xaver Freinthaler (ASKÖ Großraming) 6:1, 6:1; Noah Garnweidner (UTC Scheibbs) - Yoann Tretton (TWR Donaufeld) 1:6, 1:6; Felix Oliva (ASKÖ solarCity) - David Slavik (TC Perchtoldsdorf) 7:5, 6:3; Theodor Lechner (Gföhler TC) - Fabian Leitner (TV Kronast) 0:6, 3:6. - Viertelfinale: Rafael Mayerhofer (Union Mauthausen) w. o. - Fischer; Brunhofer - Berger 6:4, 6:4; Riegler - Tretton 0:6, 1:6; Oliva - Leitner 1:6, 0:6. - Halbfinale: Fischer - Brunhofer 0:6, 0:6; Tretton w. o. - Leitner. - Finale: Brunhofer - Leitner 2:6, 0:6.

Burschen U14 Einzel

Runde 1: Noah Bauer (UTC Schardenberg) - Julian Stenzel (ASV Pressbaum) 4:6, 3:6; Philip Slavik (TC Perchtoldsdorf) - Lorenz Fischer (UTC Scheibbs) 6:0, 6:0; Tobias Roth (TC Perchtoldsdorf) - Andreas Mayer (KTK Krems) 6:4, 7:5; Hugo Villard (Verband WTV) - Nikos Menner (TC Eggenburg) 6:3, 6:0; Paul Wolmersdorfer (SU Reinsberg) - Matteo Kamauf (UTC Judenburg) 0:6, 0:6; Florian Lettner (UTC Windhaag/Perg) - Florian Riedl (TC Lengenfeld) 1:6, 3:6; Sebastian Stadler (UTC Purgstall) - Finn Oberladstätter (TC Schwaz) 0:6, 0:6; Theo Ziehaus (TFV Markt Piesting) - David Kerschner (UTC Seitenstetten) 6:0, 6:4; Konstantin Holstein (CTP Pötzleinsdorf) - Leonhard Niedersüß (ASKÖ TC Wels) w. o.; Alexander Guptchanov (SPG Pichling) - Ararat Danilyan (WAT Landstraße) w. o. - Achtelfinale: Misha Rees (Wiener Park Club) - Stenzel 6:3, 6:4; Slavik - Simon Friessnegger (Club Cumberland) 6:2, 6:4; Alexander Maierhofer (SKVS Flötzersteig) - Roth 7:5, 1:6, 10:7; Villard - Kamauf 1:6, 0:6; Matwey Beroev (SKVS Flötzersteig) - Riedl 6:0, 6:0; Oberladstätter - Philipp Strauss (UTC Wien) 5:7, 2:6; Ziehaus - Holstein 4:6, 6:0, 10:4; Guptchanov - Luca Sageder (SPG ASKÖ Linz) 1:6, 1:6. - Viertelfinale: Rees - Friessnegger 3:6, 6:2, 4:10; Maierhofer - Kamauf 6:4, 6:3; Beroev - Strauss 5:7, 1:6; Ziehaus - Sageder 6:3, 4:6, 10:5. - Halbfinale: Friessnegger - Maierhofer 6:1, 6:0; Strauss - Ziehaus 6:2, 6:4. - Finale: Friessnegger - Strauss 5:7, 6:3, 6:3.

Burschen U18 Einzel

Runde 1: Matthias Bauer (SG UTC Rabenstein-Kirchberg) - Ferdinand Gusner (UTC Amstetten) 2:6, 3:6; Sebastian Punzet (Better Tennis Club-Traiskirchen) - Dorian Eckl (TC Harland) w. o.; Theo Strobl (SC Hakoah) - Vitus Fath (TWR Donaufeld) 6:1, 6:2; Matteo Wagner (Better Tennis Club-Traiskirchen) - Vincent Weinhandl (Better Tennis Club-Traiskirchen) 6:2, 4:6, 6:10. - Achtelfinale: Felix Fischer (UTC Mistelbach) - Daniel Blagojevic (TC Kaiserebersdorf) 6:2, 6:2; Gusner - Christian Schaaf (UTC Madainitennis) 6:2, 6:3; Noah Wenger (Welser TV) - Punzet 6:4, 6:0; Eneas Menner (TC Eggenburg) - Simon Leitner (TV Kronast) 0:6, 0:6; Julian Müllehner (U St. Oswald bei Freistadt) w. o. - Strobl; Jan Göberndorfer-Steiner (TC Weiz) w. o. - Alexander Linsbichler (CTP Pötzleinsdorf); Kingston Griffith (WAT Landstrasse) - Maximilian Kassegger (TSV Preding) 6:0, 6:1; Weinhandl - Elias Trausmuth (TV Hochwolkersdorf) 1:6, 0:6. - Viertelfinale: Fischer - Gusner 6:1, 6:2; Wenger - Leitner 3:6, 5:7; Strobl - Linsbichler 4:6, 6:2, 10:5; Griffith - Trausmuth 1:6, 2:6. - Halbfinale: Fischer - Leitner 7:5, 6:0; Strobl - Trausmuth 3:6, 1:6. - Finale: Fischer - Trausmuth 6:0. 7:5.

Mädchen U12 Einzel

Viertelfinale: Jasmin Schaaf (UTC Madainitennis) - Laura Losbichler (UTC St. Florian) 3:6, 7:5, 10:5; Jiaying (Altmannsdorfer TC) - Sophia Jonak (TC Hennersdorf) 6:2, 6:2; Mavie Maierhofer (UTC Waidhofen/Ybbs) - Alina Hessel (TC Perchtoldsdorf) 6:1, 6:4; Johanna Nösslböck (SU Hofkirchen/Traunkreis) - Marie Schmidhofer (TV Urfahr) 1:6, 0:6. - Halbfinale: Schaaf - Song 7:6, 6:7, 7:6; Maierhofer - Schmidhofer 0:6, 3:6. - Finale: Schaaf - Schmidhofer 1:6, 2:6.

Mädchen U14 Einzel

Achtelfinale: Isabel Neumüller (Mödlinger TC) - Daniela-Izabela Dreucean (UTC Scheibbs) 6:2, 6:1; Venus Piller (UTC Wiener Neustadt) - Lisa Seibezeder (UTC Winklarn) 6:2, 6:2; Maricruz Fazekas (Post SV) - Loreen Scharner (UTC Wang) 6:0, 7:5; Emily Winkler (TWR Donaufeld) - Diana-Carolina Dreucean (UTC Scheibbs) 2:6, 1:6; Angelina Barboni (ULTV Linz) - Noa Josephine Rofe (Wiener Athletiksport Club) 1:6, 1:6. - Viertelfinale: Amelie Losbichler (UTC St. Florian) - Neumüller 6:4, 6:2; Isabella Hauenschild (ASKÖ TC Eisenstadt) - Piller 6:0, 6:1; Fazekas - Diana Dreucean 0:6, 1:6; Rofe - Ilia Flautner (UTV Summerau) 6:1, 6:2. - Halbfinale: Losbichler - Hauenschild 6:1, 6:2; Diana Dreucean - Rofe 6:3, 6:1. - Finale: Losbichler - Diana Dreucean 6:2, 6:1.

Mädchen U18 Einzel

Achtelfinale: Nelly Ihlenfeld (CTP Pötzleinsdorf) - Miriam Opris (NÖTV) 3:6, 6:7; Lena Srejic (SC Hakoah) w. o. - Sanja Rackova (Wiener Athletiksport Club); Karla Novak (UTC Aschbach) w. o. - Sophia Gruber (UTC Aschbach); Lena Eder (UTC St. Florian) - Sandra Kovacevic (WAT Landstrasse) w. o.; Adrianna Struzik (UTC Madainitennis) - Victoria Pruckner (Heeres TC) 6:2, 6:2; Leonie Spanner (Laaer TC) - Julia Schütz (UTC Schwechat) 7:5, 7:6; Mileva Jagodic (Sport mit Begeisterung) - Jasmin Weissenböck (Better Tennis Club-Traiskirchen) 1:6, 3:6. - Viertelfinale: Julia Weissenböck (Better Tennis Club-Traiskirchen) - Opris 7:5, 6:3; Rackova - Gruber 6:0, 6:0; Eder - Struzik 2:6, 1:6; Spanner - Jasmin Weissenböck 3:6, 1:6. - Halbfinale: Julia Weissenböck - Rackova 6:1, 6:0; Struzik - Jasmin Weissenböck 0:6, 3:6. - Finale: Julia Weissenböck - Jasmin Weissenböck 6:4, 3:6, 3:6.