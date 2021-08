Für eine kleine Überraschung sorgte Johannes Prammer bei der 7. UTC Amstetten Tennis-Trophy. Der an Nummer vier gesetzte Oberösterreicher war der große Sieger des Kategorie zwei Turniers. Dabei plagte sich der Youngster im Achtelfinale gegen den Scheibbser Sebastian Ressl. Das Duell fand aber nicht auf der Anlage in Amstetten statt, sondern in der Ausweichhalle in Ybbs. Für Prammer der Grundstock für den Erfolg. In den weiteren Runden fuhr er souveräne Siege ein.

Nummer eins gab im Finale auf

Im Finale wartete mit Dominik Wirlend der große Favorit des Turniers. Die Nummer eins spazierte mit Zwei-Satz-Siegen ins Endspiel. Prammer entschied den ersten Satz im Tie-Break für sich. Im zweiten Satz lag zwar Wirlend mit 1:0 in Front, dieser musste aber aufgrund einer Hüftverletzung das Finale frühzeitig abbrechen.

Dominik Winninger vom Veranstalterteam Amstetten kam zwar mit einem 6:0 und 6:0 ins Achtelfinale, da war aber gegen den an Nummer acht gesetzten Emil Kasper Endstation.