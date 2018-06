AMSTETTEN - KREMS 4:5.

Im Duell Erster gegen Zweiter ging es eine Runde vor Schluss um die Entscheidung über den Landesmeistertitel. „Den Gedanken, dass wir die Partie nicht gewinnen könnten, hat nie jemand von uns zugelassen“, gab Mannschaftsführer Christian Lindenhofer zu. Umso schmerzhafter war daher die bittere 4:5-Niederlage.

Neun Stunden lang boten sich die beiden Teams einen Kampf auf Biegen und Brechen. Nach Siegen von Felix Schüller und Dominik Winninger führten die Amstettner nach den ersten drei gespielten Einzeln mit 2:1. Die Matches von Stefan Auinger und Manuel Pröll wurden für Teamcaptain Lindenhofer dann zur ersten Nervenprobe. Auinger hatte bereits im zweiten Satz die Führung zum möglichen Matchgewinn am Schläger, konnte diese wie in der Vorwoche aber nicht nutzen. Im dritten Satz brachte er die Partie aber dann doch noch ins Ziel. Nicht so die Nummer eins, Manuel Pröll. Nach gewonnenem ersten Satz rechnete Christian Lindenhofer bereits mit einem 4:2-Zwischenstand für sein Team. Er hatte die Rechnung aber Patrick Nyström gemacht.

Man hatte den Sieg zweimal am Schläger

Der Deutsche spielte sich in einen Lauf und drehte die Partie im zweiten Satz. Im dritten Satz bestimmte wieder Pröll das Geschehen. Allerdings nur bis zum 5:3, denn er unterlag mit 6:7. „Das war ein kurzer Schockmoment“, schilderte Lindenhofer, dessen Nerven von seiner Mannschaft in den Doppeln noch einmal heftig strapaziert wurden.

Nach einem gewonnenen und einem verlorenen Doppel lag es an Christof Zeiler und Dominik Winninger, im Einserdoppel den Sieg und damit auch den Landesmeistertitel zu fixieren. Fallen musste diese Entscheidung im Champions-Tiebreak, in dem sich die Hausherren eine 8:7-Führung bei eigenem Aufschlag herausgespielt hatten. Letztendlich ging der Satz mit 10:8 an Krems. „Im Moment lecken wir unsere Wunden. Das wird ein bis zwei Wochen dauern“, erklärte Christian Lindenhofer tags darauf.

STOCKERAU - ST. VALENTIN 7:2.

Gegen den Tabellendritten setzte es für die St.Valentiner eine klare Niederlage. Für die Punkte der ersatzgeschwächten Gäste sorgten lediglich die Legionäre. David Juras gewann sein Einzel klar und gemeinsam mit György Balazs auch das Doppel. Erfolgserlebnis wird es für die Mostviertler voraussichtlich auch in der letzten Runde keines geben, denn mit Krems wartet zum Saisonabschluss noch der bereits feststehende Meister.

LANDESLIGA B HERREN

ALLHARTSBERG - KREMS 3:6.

Die Allhartsberger haben den Abstieg in die Landesliga C für sich bereits akzeptiert und freuten sich trotz der Niederlage über den gewonnenen Punkt. Mehr war angesichts der Aufstellung der Gäste auch nicht möglich. „Der Legionär hat sonst nicht gespielt“, erklärte Mannschaftsführer Markus Hörndler, der an diesem Tag mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte und daher im Doppel w.o. geben musste.

HAUSMENING - ST. PÖLTEN 3:6.

„Wir haben einen Punkt geholt und den Klassenerhalt ganz sicher geschafft. Wir sind zufrieden“, zog Mannschaftsführer Patrick Pilsinger Bilanz über eine Partie, in der durchaus mehr möglich gewesen wäre. Martin Heiligenbrunner konnte eine 4:1-Führung im dritten Satz nicht nutzen und vergab so die Chance auf eine 4:2-Führung seines Teams nach den Einzeln. In den Doppeln musste man dann zwei Matches im Champions-Tiebreak abgeben.

LANDESLIGA C HERREN

FURTH - AMSTETTEN II 7:2.

In der vor zwei Wochen wegen Regens abgebrochenen Partie gab es für die bereits fix abgestiegenen Amstettner auch bei der Fortsetzung nicht viel zu holen. „Die Luft war draußen. Es ist schwer, sich für eine bedeutungslose Partie noch zu motivieren“, stellte Mannschaftsführer David Sonnleitner fest.

LANDESLIGA B DAMEN

HAIDERSHOFEN - MUCKENDORF 5:2.

Die Gastgeberinnen feierten den erhofften Sieg und fixierten damit den dritten Tabellenplatz, den man sich zum Saisonziel gesetzt hatte. „Das war ein erfolgreicher Abschluss“, war Mannschaftsführerin Barbara Gruber zufrieden.

BLINDENMARKT - GÄNSERNDORF 5:2.

„Super, dass wir uns wieder gehalten haben“, freute sich Mannschaftsführerin Doris Kralovec über eine erfolgreiche Saison, die die Blindenmarkterinnen mit einem klaren Sieg beendeten. Lediglich Dagmar Heindl, die einer zu starken Gegnerin gegenüberstand, und Kralovec selbst mussten sich in den Einzeln geschlagen geben. „Ich war mit meinem Spiel nicht unzufrieden, aber ich hoffe, es war das letzte“, erklärte Kralovec, die schon seit Jahren mit ihrem Karriereende liebäugelt, aufgrund von Personalmangel aber immer eine weitere Saison anhängte.

ERNSTHOFEN - LAA 2:5.

Nach einer Saison mit lauter 0:7-Niederlagen verabschiedeten sich die Ernsthofnerinnen gegen den Tabellennachbarn mit einem respektablen Ergebnis nach einjährigem Gastspiel wieder von der Landesliga.