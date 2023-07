Meisterfeier mal zwei in Neustadtl

Dabei siegten die Mannen um Mannschaftsführer Jakob Pöggsteiner mit 8:1 im Derby gegen St. Georgen in der Liga D. Die zweite Mannschaft, die Kapitänstellvertreter Andreas Krahofer in Abwesenheit vom Kapitän Florian Winninger gegen St. Valentin aufs Feld führte, kam mit einem 6:3-Sieg nach Hause.

Nach einer hervorragenden Saison beider Mannschaften konnte der Meistertitel in der Liga D und in der Liga F errungen und somit auch der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse fixiert werden. Seit Einstieg in die Kreisliga West im Jahr 2020 haben die Mannschaften des TCU Neustadtl damit kein einziges Match verloren, alle Spiele, daheim und auswärts, konnten gewonnen werden. „Dank unserer beiden Mannschaften ist der TCU Neustadtl im Bereich des Tennissports kein unbekanntes Blatt mehr, vielmehr ein gefürchteter Gegner, dem sein Ruf vorauseilt. Möge die Festung Neustadtl noch für lange Zeit als uneinnehmbar gelten“, freut sich TCU-Obmann Markus Strauss.