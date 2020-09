Der Wiener Meister TC Top Serve zeigte mit seiner Aufstellung gegen Wels, dass er an einem Aufstieg in die Zweite Bundesliga wohl kein Interesse hat, verlor mit 2:7. Somit gibt es bereits am Samstag das entscheidende Duell gegen Wels in Amstetten. Denn die Truppe um Mannschaftsführer Christian Lindenhofer fertigte den burgenländischen Meister Sauerbrunn mit demselben Ergebnis ab.

„Es war ein richtiges Tennisfest. Wir konnten viele Tennisfans auf der Anlage begrüßen. Das Wetter spielte diesmal mit, unsere Burschen lieferten alle eine Top-Leistung ab. So zeigte Gregor Hausberger gegen einen starken slowakischen Legionär, dass er im entscheidenden Moment immer noch zulegen kann. Jonas Krahofer siegte bei seinem Debüt in der Landesliga, und das gleich bei einem Match, wo es um den Aufstieg in die Bundesliga geht“, fasst der Mannschaftsführer zusammen. Nun gibt es ein Finale gegen Wels. Neuerlich wartet ein Tennisfest auf die Amstettner Tennisfreude. „Es gibt erneut Freibier und eine Grillerei. Wenn das Wetter erneut gnädig ist, können wir der regionalen Tennisszene ein Event bieten, an das man sich länger erinnern wird“, so Lindenhofer. Dem Ganzen würde ein Sieg gegen Wels einen mehr als würdigen Rahmen verleihen.