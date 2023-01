ESV Amstetten über den Erwartungen

Werbung

Donic Landesliga

Nachdem in der Saison 2021/ 2022 der Meistertitel in der 2. Landesliga klar gelang, kehrte Spieler Janos Kovacs junior wieder in den Verein zurück, um den Klassenerhalt abzusichern. Was aber in dieser Herbstsaison passierte, hat alle Erwartungen bei Weitem übertroffen. Es sprang sogar der hervorragende zweite Platz heraus.

Die jungen Spieler Alexander Feigl und Marcel Marek zeigten tolle Leistungen und trugen viel zum Erfolg bei. Janos Kovacs senior und Janos Kovacs junior zeigten ihr Können und führten die Mannschaft zum Vize-Titel. Da mit Tulln ein übermächtiger Gegner in diesem Jahr am Start ist, wird Amstetten versuchen, in die nächsthöhere Spielkasse aufzusteigen.

2. Landesliga A

Die zweite Mannschaft des ESV Amstetten TT ist ebenfalls mit jungen Spielern am Start und hat das Ziel, sich in der 2. Landesliga zu halten. Auch dieses Vorhaben scheint erreichbar zu sein. Mit David Reiter wächst ein weiteres Riesentalent in der Mannschaft heran und auch Florian Stift steht seinem Mannschaftskollegen um Nichts nach. Hannes Geirhofer kann in dieser Mannschaft schon als Routinier bezeichnet werden. Aber mit diesem Teamgeist ist der Klassenerhalt durchaus erreichbar.

Oberliga B

Durch die geschlossen starke Mannschaftsleistung konnte der Herbstmeistertitel erspielt werden. Michael Wendl und Wolfgang Klaus zeigten im Herbst starke Leistungen und Hermann Feigl, sowie auch Jakob Kriegl-Eckel, ergänzten mit super Leistungen das Team.