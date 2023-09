Vergleichskämpfe vor Saisonauftakt

Mit gleich zehn Mannschaften wird der ESV Metall Recycling Amstetten in die neue Tischtennissaison starten. Im Zuge der Präsentation wurden Vergleichsspiele ausgetragen.

Amstetten 1 (Donic Landesliga) spielte gegen eine Mostviertelauswahl (Christoph Weninger und Lukas Wendl von Pottenbrunn, 2. Bundesliga, und von Wolfpassing Ronald Kranzl und Günter Sturmlehner). ESV Umdasch Amstetten 2 spielte ein internes Duell gegen ESV Ertl Glas Amstetten 3, da beide Mannschaften in der 2. Landesliga an den Start gehen werden. ESV Sparkasse Amstetten 4 (Unterliga West) und ESV Stadtwerke Amstetten 5 (1. Klasse West) zeigten ebenfalls in einem internen Duell ihr Können.

ESV Sign7 Amstetten 6 trat gegen die Mannschaft des ASKÖ Ybbs an.