Sandhofer beste Österreicherin

TriathlonBei der Age group Triathlon- WM in Hamburg durfte Johanna Sandhofer (nach Qualifikation in Wels) starten. Das Schwimmen (750m) in der Binnenalster verlief, wie erwartet, mäßig. Danach folgte eine traumhafte Radstrecke (20 Kilometer) durch die Innenstadt. Zuletzt ging es auf die Laufstrecke (5,2 Kilometer) entlang der Alster. Mit einer Endzeit von 1h49min war sie dennoch zufrieden. Tags darauf startete LCN-Nachwuchstalent, Tochter Emilia beim „Open race“ mit verkürzter Schwimmstrecke (500m). Einmal mehr konnte die sportliche Allrounderin ihre Stärken ausspielen, und landete mit 1h15 Minuten auf Gesamtrang sieben von mehr als 700 Starterinnen und gewann ihre Altersklasse. MastersmeisterschaftArno Engel feierte bei den oberösterreichischen Mastersmeisterschaften in Steyr Erfolge. Über die 100 und 200 Meter Sprint hängte er die Konkurrenz ab und gewann (M45).