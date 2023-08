Ausee-Triathlon geht in seine 35. Auflage

Nach 30 Jahren erfolgreicher Organisation übergab das Tria Team NÖ West die Veranstaltung an Bestzeit Events & Sports, die auch den St. Pöltner Triathlon seit Anfang an organisiert, und die auch den Triathlon im Amstettner Bezirk nun seit fünf Jahren erfolgreich veranstaltet. „Dass wir die Tradition vom Ausee Triathlon so erfolgreich weiterführen konnten, freut uns sehr“, erzählt Organisator Christoph Schwarz. „Wir hatten österreichische Meisterschaften und Staatsmeisterschaften, haben die Strecken verändert, aber zeitgleich den Spirit der Veranstaltung weitergetragen. Wir blicken zurück auf fünf erfolgreiche Jahre und hoffen, dass noch viele weitere folgen.“ Das Tria Team NÖ West blieb der Veranstaltung trotz allem verbunden und wird auch heuer wieder mit einer großen Mannschaft vertreten sein.

Radstrecke ist das Prunkstück des Bewerbs

Der Triathlon ist bekannt für seine knackige Radstrecke. Geschwommen wird zuvor in zwei Seen – Ausee 1 und Ausee 2. Nach zwei Runden auf der landschaftlich schönen, aber herausfordernden Radstrecke geht es für die Aktiven auf die Laufstrecke, wobei drei Runden zu absolvieren sind – immer wieder vorbei bei den jubelnden Zuschauern.

Das Event ist ein Fixpunkt in der Region. „Ohne den Rückhalt der Marktgemeinde Blindenmarkt und unseren Partnern wäre ein solcher Bewerb nicht möglich“, weiß Schwarz und freut sich mit seinem Eventteam schon sehr darauf, am 15. August wieder ein Triathlonfest am Ausee veranstalten zu dürfen.